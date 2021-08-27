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Posted 27 августа 2021, 08:23

Published 27 августа 2021, 08:23

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Мертвыми в квартире найдены профессор МГТУ и его родители в Магнитогорске

Мертвыми в квартире найдены профессор МГТУ и его родители в Магнитогорске

27 августа 2021, 08:23
Фото: 1MI.
Профессор МНТУ имени Носова Андрей Дорожкин и его пожилые родители скончались в Магнитогорске. Их тела были обнаружены в запертой изнутри квартире. Полиция посчитала, что в кончине нет ничего криминального.

Профессору было 55 лет. Точная причина смерти пока не установлена, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

По информации правоохранителей, скорее всего, мужчина скончался от сердечного приступа. По словам источника издания, знакомого с семьей профессора, он долго ухаживал за больными родителями. В последние недели ученый находился в отпуске, а потому его не хватились. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали что-то неладное.

Семья будет похоронена 30 августа.

#Происшествия#Смерть#Челябинская область#Магнитогорск#Профессор
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