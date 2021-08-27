Мертвыми в квартире найдены профессор МГТУ и его родители в Магнитогорске

По информации правоохранителей, скорее всего, мужчина скончался от сердечного приступа. По словам источника издания, знакомого с семьей профессора, он долго ухаживал за больными родителями. В последние недели ученый находился в отпуске, а потому его не хватились. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали что-то неладное.