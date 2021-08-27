Мертвыми в квартире найдены профессор МГТУ и его родители в Магнитогорске

Posted 27 августа 2021, 08:23
Published 27 августа 2021, 08:23
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Профессору было 55 лет. Точная причина смерти пока не установлена, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.
По информации правоохранителей, скорее всего, мужчина скончался от сердечного приступа. По словам источника издания, знакомого с семьей профессора, он долго ухаживал за больными родителями. В последние недели ученый находился в отпуске, а потому его не хватились. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали что-то неладное.
Семья будет похоронена 30 августа.