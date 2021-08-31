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Posted 31 августа 2021, 10:07

Published 31 августа 2021, 10:07

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Лучшего таксиста выберут в Свердловской области

Лучшего таксиста выберут в Свердловской области

31 августа 2021, 10:07
Фото: 1MI.
5 октября пройдет региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России 2021». Он проводится по всей стране. По его результатам будет определен лучший водитель такси области.

Участникам предстоит побороться друг с другом не только в том, насколько хорошо они знают правила дорожного движения и управляют авто, но и показать знания о регионе, а также продемонстрировать плавность и аккуратность вождения, сообщает департамент информационной политики.

Заявки принимаются на сайте конкурса. Победитель представит область на федеральном этапе и поборется за звание лучшего в своей профессии в России.

Всего планируется два основных этапа. В первом таксисты покажут, насколько хорошо они знают ПДД, законы, как устроен автомобиль, а также, как оказать первую помощь, если попал в ДТП. Кроме того, придется ответить и на вопросы об истории региона.

Второй тур будет посвящен практике — маневры на скорости, правильность установки детских кресел. Ожидается, что самым зрелищным будет плавность вождения. Водителям будут ставить на крышу авто стакан с водой, и они должны выполнить маневры на автодроме таким образом, чтобы не опрокинуть их.

К участию допускаются ИП или сотрудники автопарков с разрешением на осуществление деятельности. Кроме того, участники должны быть гражданами РФ, обладать правами категории «В», не попадать в аварии более трех лет и не иметь штрафов за 2021 год.

#Общество#Свердловская область#Конкурс#Такси
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