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Posted 31 августа 2021, 10:29

Published 31 августа 2021, 10:29

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Спецотряд создал Сергей Шойгу для тушения лесных пожаров под Екатеринбургом

Спецотряд создал Сергей Шойгу для тушения лесных пожаров под Екатеринбургом

31 августа 2021, 10:29
Фото: 1MI.
Министр обороны Сергей Шойгу решил создать специальный отряд, который поможет с тушением лесных пожаров, бушующих под Екатеринбургом.

Планируется, что на место будут направлены служащие Екатеринбургского гарнизона, сообщается на сайте Минобороны РФ.

На данный момент военными доставлены 50 тонн воды. С ее помощью производится тушение участков, где древесина и поква еще тлеют, но открытого горения нет.

К помощи военных было решено прибегнуть, так как огонь начал создавать угрозу для населенных пунктов.

Напомним, по числу лесных пожаров Свердловская область обогнала даже Якутию. Регион занял второе место в России. На данный момент в регионе продолжают полыхать 42 пожара на площади 7,6 тысячи гектаров. За минувшие сутки потушено 19 возгораний в 447 гектаров.

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#Общество#Пожар#Лесной пожар#Военные#Пожары в Свердловской области
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