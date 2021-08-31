tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2021, 06:16

Published 31 августа 2021, 06:16

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам

Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам

31 августа 2021, 06:16
Фото: 1MI.
Пенсионеры по всей России начнут получать единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей со 2 сентября 2021 года.

В этот день перечисления будут сделаны тем, кому средства поступают на банковскую карту, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24».

Еще 12,7 миллиона россиян, которые получают переводы на почту, получит обе выплаты одновременно с 3 сентября.

При этом, данная социальная выплата не будет учитываться в общих доходах семьи и никак не скажется на предоставлении другой поддержки.

Напомним, выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей была введена по поручению президента РФ Владимира Путина. На реализацию его указа будет выделено порядка 500 миллиардов рублей.

#Экономика#Россия#Пенсионер#Выплата#Социальная выплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика