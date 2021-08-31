Выжившая в бойне на вечеринке в Екатеринбурге девушка ушла из школы из-за травли

Другие школьники попрекали девушку за то, что она пришла на вечеринку в компании незнакомых мужчин, также о Марии негативно высказывались и родители погибших. Сестра отметила, что свердловчанку обвиняли в бездействии, якобы девушка должна была открыть дверь полиции или позвать на помощь.