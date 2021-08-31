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Posted 31 августа 2021, 13:34

Published 31 августа 2021, 13:34

Modified 29 ноября 2024, 17:38

Updated 29 ноября 2024, 17:38

Выжившая в бойне на вечеринке в Екатеринбурге девушка ушла из школы из-за травли

Выжившая в бойне на вечеринке в Екатеринбурге девушка ушла из школы из-за травли

31 августа 2021, 13:34
Фото: 1MI.
16-летняя жительница Екатеринбурга Мария, которая смогла спастись во время «кровавой» вечеринки, перевелась в новую школу. На «вписке», которая произошла в ноябре в 2020 году, умерли четыре человека.

1 сентября школьница придет в новое образовательное учреждение, поскольку в прежней школе ее травили сверстники. По словам старшей сестры Александры, Мария тяжело переживала изменившееся отношение ребят, у нее начались сложности с усвоением материала, пишет «КП-Екатеринбург».

Другие школьники попрекали девушку за то, что она пришла на вечеринку в компании незнакомых мужчин, также о Марии негативно высказывались и родители погибших. Сестра отметила, что свердловчанку обвиняли в бездействии, якобы девушка должна была открыть дверь полиции или позвать на помощь.

Напомним, инцидент произошел в одной из квартир Екатеринбурга. Хозяин жилища из охотничьего карабина «Сайга» расстрелял своих гостей, а затем покончил с собой. Погибли четыре человека. На вопрос о распитии алкоголя выжившая девушка ответила, что все присутствовавшие пили исключительно воду, которую хозяин квартиры наливал из пятилитровой бутылки.

#Общество#Новости УрФО#Издевательства#Погибшие#Вечеринка#Екатеринбург
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