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Posted 31 августа 2021, 07:24

Published 31 августа 2021, 07:24

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

За одобрение бракованного асфальта оштрафована директор лаборатории в Екатеринбурге

За одобрение бракованного асфальта оштрафована директор лаборатории в Екатеринбурге

31 августа 2021, 07:24
Фото: 1MI.
За получение средств за ложные испытания асфальта в Екатеринбурге директору «УралДорНИИ» Елене Никифоровой был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Руководителю предъявлено обвинение за незаконное получение средств за совершение незаконных действий в интересах дающего. Свою вину Никифорова признала, пишет Е1.

Суд приговорил женщину к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Она также в течение одного года не имеет права занимать в коммерческих организациях управленческие должности.

Напомним, по версии следствия, директор лаборатории в Екатеринбурге получила 50 тысяч рублей. Взамен она напечатала фейковый протокол испытаний асфальта, который был уложен по муниципальному контракту на дороге под Богдановичем.

В результате по плотности и водонасыщению керн из асфальта проверку не прошел. Так, 16 июля 2020 года после испытаний в протоколе было сказано, что по уплотнению и водонасыщению асфальт не соответствует требованиям. Так как из-за этого специалисты могли остаться без оплаты, они предложили Никифоровой за деньги выдать положительный протокол.

#Общество#Новости УрФО#Асфальт#Лаборатория#Екатеринбург
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