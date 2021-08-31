За одобрение бракованного асфальта оштрафована директор лаборатории в Екатеринбурге

В результате по плотности и водонасыщению керн из асфальта проверку не прошел. Так, 16 июля 2020 года после испытаний в протоколе было сказано, что по уплотнению и водонасыщению асфальт не соответствует требованиям. Так как из-за этого специалисты могли остаться без оплаты, они предложили Никифоровой за деньги выдать положительный протокол.