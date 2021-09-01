Она снимала убийство инвалида на телефон: школьницу сняли с учета в ПДН в Березовском

По решению суда четверо подельников недавно вернувшейся в Березовский девушки, (сейчас ей 16 лет), получили реальные тюремные сроки: от 8,5 до 9,8 лет колонии. Одна из школьниц смогла избежать заключения, так как на момент преступления ей было 13 лет. За съемку процесса убийства ее поместили в специализированную закрытую школу Перми.