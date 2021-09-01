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Posted 1 сентября 2021, 04:00

Published 1 сентября 2021, 04:00

Modified 29 ноября 2024, 17:49

Updated 29 ноября 2024, 17:49

Она снимала убийство инвалида на телефон: школьницу сняли с учета в ПДН в Березовском

Она снимала убийство инвалида на телефон: школьницу сняли с учета в ПДН в Березовском

1 сентября 2021, 04:00
Фото: 1MI.
Одна из подростков, которые снимали издевательства над инвалидом на камеру под Березовским, отпущена домой. Теперь она будет под постоянным наблюдением полиции. Она была снята с учета в ПДН.

В августе 2018 года пятеро подростков насмерть запинали 20-летнего парня-инвалида в Березовском. На суде они заявили, что парень показался им наркоманом, и они решили его наказать, «сделать мир чище».

Инвалида обманным путем заманили на территорию гаражного кооператива, где над ним жестоко издевались, затем стали избивать ногами. Повалив потерпевшего на землю, подростки стали прыгать по его голове и телу ногами. От полученных травм он вскоре скончался.

Детский психолог потом заявил, что школьники абсолютно не были напуганы, помещение в следственный изолятор (СИЗО) ими было воспринято как должное. Подростки четко отдавали себе отчет в том, что они натворили, правда, не особо понимали, что такие травмы практически всегда несовместимы с жизнью.

По решению суда четверо подельников недавно вернувшейся в Березовский девушки, (сейчас ей 16 лет), получили реальные тюремные сроки: от 8,5 до 9,8 лет колонии. Одна из школьниц смогла избежать заключения, так как на момент преступления ей было 13 лет. За съемку процесса убийства ее поместили в специализированную закрытую школу Перми.

За подростком сейчас будет вестись особый контроль, и если в ее поведении заметят какие-либо наклонности преступного характера, в отношении нее примут необходимые меры, сказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, в конце мая 2021 года, трое школьниц-подростков в Барнауле изнасиловали свою несовершеннолетнюю знакомую пластиковой бутылкой, и также снимали происходящее на видео, и даже отправили видеоролик родителям пострадавшей.

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#Общество#Убийство#Березовский#Инвалид#Преступление#Несовершеннолетние
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