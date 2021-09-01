Подросток получил удар ножом в шею от нетрезвого мужчины в Нижнем Тагиле

Инцидент случился в 31 августа 2021 года в 22:30 на проспекте Вагоностроителей, после получения ножевого ранения 18-летний молодой человек упал на землю, а его друзья вызвали «скорую» и кинулись искать помощи у проезжающих, сообщает АН «Между строк».