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Posted 1 сентября 2021, 15:26

Published 1 сентября 2021, 15:26

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Подросток получил удар ножом в шею от нетрезвого мужчины в Нижнем Тагиле

Подросток получил удар ножом в шею от нетрезвого мужчины в Нижнем Тагиле

1 сентября 2021, 15:26
Фото: 1MI.
Компания молодых людей прогуливалась вечером 31 августа 2021 года, когда на них напал с ножом пьяный незнакомец и ранил одного из молодых людей в районе роддома в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился в 31 августа 2021 года в 22:30 на проспекте Вагоностроителей, после получения ножевого ранения 18-летний молодой человек упал на землю, а его друзья вызвали «скорую» и кинулись искать помощи у проезжающих, сообщает АН «Между строк».

Остановившиеся люди сначала предложили самостоятельно отвезти раненого в больницу, но решили, что переворачивать истекающего кровью человека нельзя, иначе можно только навредить ему.

Как рассказали друзья потерпевшего, после словесной перепалки с незнакомым мужчиной, последний достал нож и ударил их друга в шею. До приезда медиков молодые люди руками закрывали рану, не давая пострадавшему истечь кровью.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагилькое» подтвердили факт нападения неизвестного на подростка: полиция получила сигнал о происшествии из приемного покоя больницы, куда был доставлен пострадавший.

Полицейские начали проверку обстоятельств происшествия, изучаются свидетельские показания и видеозапись. В настоящее время пострадавшему подростку ничего не угрожает.

Напомним, в начале августа 2021 года, в поселке Сосьва пьяный мужчина угрожал ножом приехавшим медикам «скорой». Сейчас нападавший ожидает суда, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Набросившемуся с ножом на медиков «скорой помощи» свердловчанину грозит 5 лет тюрьмы
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