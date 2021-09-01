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Posted 1 сентября 2021, 17:31

Published 1 сентября 2021, 17:31

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Прощание с Героем России Романом Шадрином прошло в Екатеринбурге

Прощание с Героем России Романом Шадрином прошло в Екатеринбурге

1 сентября 2021, 17:31
Фото: 1MI.
В уральском столице 1 сентября состоялось прощание с Героем России, бывшим директором Центрального парка культуры и отдыха Екатеринбурга Романом Шадриным. На церемонию прибыли свердловские политики и летчик Дамир Юсупов.

Прощание прошло в Георгиевском зале дома прощания «Вознесенье». Также приехали родные и близкие умершего, пишет Ура.ру. Среди прибывших были замечены главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган, зампредседателя екатеринбургской думы Виктор Тестов, глава Североуральска Василий Матюшенко и другие.

Напомним, Роман Шадрин скончался в реанимации в Екатеринбурге. Ему было 54 года. Герой России боролся с онкологией. По словам друга, ему сделали операцию. Через некоторое время он скончался.

#Общество#Новости УрФО#Смерть#Прощание#Екатеринбург
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