Меры поддержки спортсменов обсудили Лавров и Куйвашев в Екатеринбурге

В Свердловской области идет непрерывная работа по строительству новых, и реконструкции существующих спортивных сооружений. Возводятся новые крупные спортивные центры, строятся дворовые корты и волейбольные площадки. В 2022 году уральская столица примет ЧМ по волейболу, в 2023 году в Екатеринбурге пройдет Всемирная летняя Универсиада.