Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии

По просьбе родительского комитета города мы решили записать обращение к губернатору, так как обеспокоены экологией в Тагиле. В итоге пришли две активные мамочки с детьми. Хотя перед тем, как пригласить жителей Нижнего Тагила, мы выложили опрос, кто считает, что надо записать такое обращение. 95% опрошенных ответили «да», рассказала изданию многодетная мама.