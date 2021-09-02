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Posted 2 сентября 2021, 09:17

Published 2 сентября 2021, 09:17

Modified 24 декабря 2024, 18:07

Updated 24 декабря 2024, 18:07

Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии

2 сентября 2021, 09:17
Родительский комитет Нижнего Тагила записал и отправил видеообращение губернатору Евгению Куйвашеву по проблемам экологии в городе. Об этом TagilCity.ru рассказала активистка и многодетная мама Татьяна Важенина.

Ролик был записан на Лисьей горе в минувшее воскресенье. В тексте обращения родители сравнивают качество питьевой воды в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, апеллируя тем, что в столице Урала идущую из крана жидкость горожане могут употреблять в пищу в отличие от тагильчан.

Организаторы акции призывали родителей Нижнего Тагила принять участие в съёмках в прошлое воскресенье, 29 августа.

По просьбе родительского комитета города мы решили записать обращение к губернатору, так как обеспокоены экологией в Тагиле. В итоге пришли две активные мамочки с детьми. Хотя перед тем, как пригласить жителей Нижнего Тагила, мы выложили опрос, кто считает, что надо записать такое обращение. 95% опрошенных ответили «да», рассказала изданию многодетная мама.

Само обращение было выложено активистами в соцсетях и отправлено на прямую линию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. По поводу развития акции и дальнейших действий родкома Нижнего Тагила тагильчанка ничего определенного сказать не может.

Не знаю, будет ли родительский комитет дальше продолжать акцию по экологии, не могу за них ответить, подытожила Татьяна.

Напомним, 6 сентября жители Свердловской области смогут обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву по волнующим их вопросам в ходе прямой линии.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Евгений Куйвашев#Обращение#Родительский комитет#Нацпроект «Экология»
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