Двух пенсионерок сбила иномарка без водителя в Екатеринбурге

По словам очевидцев, водитель не до конца поставил машину на ручник и ушел в церковь. Иномарка поехала вниз с горки и сбила двух женщин. Они доставлены в больницу с переломами ног, у одной из женщин возможно перелом таза. Стаж вождения владельца Kia составляет 20 лет, пишет Е1.