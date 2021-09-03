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Posted 3 сентября 2021, 12:44

Published 3 сентября 2021, 12:44

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

Двух пенсионерок сбила иномарка без водителя в Екатеринбурге

3 сентября 2021, 12:44
Две пожилые женщины госпитализированы после того, как на них наехала Kia на улице Черняховского в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, водитель не до конца поставил машину на ручник и ушел в церковь. Иномарка поехала вниз с горки и сбила двух женщин. Они доставлены в больницу с переломами ног, у одной из женщин возможно перелом таза. Стаж вождения владельца Kia составляет 20 лет, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле 1 сентября машина сбила женщину-пешехода, которая перебегала в неположенном месте Северное шоссе. С сотрясением головного мозга и переломами она была госпитализирована в больницу.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Пенсионеры#ГИБДД#Машина#Екатеринбург
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