Двух пенсионерок сбила иномарка без водителя в Екатеринбурге

Posted 3 сентября 2021, 12:44
Published 3 сентября 2021, 12:44
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
По словам очевидцев, водитель не до конца поставил машину на ручник и ушел в церковь. Иномарка поехала вниз с горки и сбила двух женщин. Они доставлены в больницу с переломами ног, у одной из женщин возможно перелом таза. Стаж вождения владельца Kia составляет 20 лет, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле 1 сентября машина сбила женщину-пешехода, которая перебегала в неположенном месте Северное шоссе. С сотрясением головного мозга и переломами она была госпитализирована в больницу.