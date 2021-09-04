2 человека попали в больницу из-за урагана в Екатеринбурге

Два человека пострадали из-за урагана, который произошел в Екатеринбурге 3 сентября. Они были отправлены на осмотр в медучреждения.

Также разбушевавшийся ветер снес крыши на пяти зданиях на площади 470 квадратных метров и повалил 19 деревьев. Для расчистки улиц привлекались пожарные. Кроме того, 13 населенных пунктов Свердловской области частично остались без электричества. Энергетики работают на местах аварий и восстанавливают электричество по резервным схемам. Последствия непогоды ликвидировали 46 человек и 14 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Напомним, ураган снес крышу здания УрФУ на улице Ленина. Для безопасности прохожих, территория вокруг была оцеплена при проведении ремонтных работ. Снесло остановку, оборвало крышу УрФУ: в Екатеринбурге бушует ураган Узнать подробнее