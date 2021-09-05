Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

Posted 5 сентября 2021, 15:37
Published 5 сентября 2021, 15:37
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Узкоколейную железную дорогу по инициативе члена совета Федерации Эдуарда Росселя планируется восстановить в Нижнем Тагиле. Теперь остается найти 90 миллионов рублей. Также инициативу поддержал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. По словам Эдуарда Росселя, сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по данному участку дороги. 90 миллионов нужны, чтобы изготовить железобетонные шпалы. На данный момент проходит согласование проекта с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Количество умерших от COVID-19 за сутки в Свердловской области составило 36 человек. Таким образом, был установлен новый антирекорд по смертности. На территории региона среди новых случаев коронавирус был диагностирован у 517 пациентов. Ранее максимальное количество умерших от коронавирусной инфекции уральцев составляло 34 случая.
В ближайшие трое суток в Нижнем Тагиле и пригороде прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. В понедельник, 6 сентября, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. С 6 по 8 сентября синоптики обещают заморозки до -3 градусов на поверхности почвы и в воздухе. В связи с этим тагильчанам, которые занимаются садоводством, рекомендуется укрыть теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, поскольку из-за переохлаждения они могут пострадать.
В Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял стены квартиры своего соседа. Также он угрожал убийством мужчине и его сыну, который страдает от ДЦП и является инвалидом первой группы. Пострадавший вместе с сыном возвращался домой с прогулки, когда на лестничной клетке встретил своего нетрезвого соседа. Мужчины начали конфликтовать, после чего дебошир устроил стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам. На звуки выбежал сосед с нижнего этажа. Он обезоружил стрелка и связал его. Полицейским мужчина заявил, что оборонялся.