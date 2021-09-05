tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2021, 15:37

Published 5 сентября 2021, 15:37

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

5 сентября 2021, 15:37
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 сентября.

Узкоколейную железную дорогу по инициативе члена совета Федерации Эдуарда Росселя планируется восстановить в Нижнем Тагиле. Теперь остается найти 90 миллионов рублей. Также инициативу поддержал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. По словам Эдуарда Росселя, сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по данному участку дороги. 90 миллионов нужны, чтобы изготовить железобетонные шпалы. На данный момент проходит согласование проекта с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Количество умерших от COVID-19 за сутки в Свердловской области составило 36 человек. Таким образом, был установлен новый антирекорд по смертности. На территории региона среди новых случаев коронавирус был диагностирован у 517 пациентов. Ранее максимальное количество умерших от коронавирусной инфекции уральцев составляло 34 случая.

Новый антирекорд по смертности от COVID-19 зафиксирован в Свердловской области
Узнать подробнее

В ближайшие трое суток в Нижнем Тагиле и пригороде прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. В понедельник, 6 сентября, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. С 6 по 8 сентября синоптики обещают заморозки до -3 градусов на поверхности почвы и в воздухе. В связи с этим тагильчанам, которые занимаются садоводством, рекомендуется укрыть теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, поскольку из-за переохлаждения они могут пострадать.

В Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял стены квартиры своего соседа. Также он угрожал убийством мужчине и его сыну, который страдает от ДЦП и является инвалидом первой группы. Пострадавший вместе с сыном возвращался домой с прогулки, когда на лестничной клетке встретил своего нетрезвого соседа. Мужчины начали конфликтовать, после чего дебошир устроил стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам. На звуки выбежал сосед с нижнего этажа. Он обезоружил стрелка и связал его. Полицейским мужчина заявил, что оборонялся.

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по соседям из гладкоствольного ружья
Узнать подробнее
Материалы по теме
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по соседям из гладкоствольного ружьяНовый антирекорд по смертности от COVID-19 зафиксирован в Свердловской области
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика