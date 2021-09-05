Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял стены квартиры своего соседа. Также он угрожал убийством мужчине и его сыну, который страдает от ДЦП и является инвалидом первой группы. Пострадавший вместе с сыном возвращался домой с прогулки, когда на лестничной клетке встретил своего нетрезвого соседа. Мужчины начали конфликтовать, после чего дебошир устроил стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам. На звуки выбежал сосед с нижнего этажа. Он обезоружил стрелка и связал его. Полицейским мужчина заявил, что оборонялся.