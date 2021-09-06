О причинах спецоперации в Цыганском поселке в Екатеринбурге рассказали в полиции

Posted 6 сентября 2021, 12:39
Published 6 сентября 2021, 12:39
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Среди жителей района велись поиски подозреваемых в мошенничестве, пишет Е1 со ссылкой на городское УМВД.
Рейд затронул несколько улиц — Краснокаменскую, Шекспира, Рабочих и Викулова. В общей сложности силовики проверили порядка шести десятков человек. При этом задержаны из них около 20. В ходе мероприятия найдены административные нарушения.
В полиции уточняют, что на данный момент в Екатеринбурге наблюдается всплеск случаев мошенничества. Силовики получили информацию, что подозреваемые, возможно, проживают в данном районе.
Такие профилактические рейды планируется проводить и далее.
Напомним, 4 сентября в Екатеринбурге был оцеплен Цыганский поселок.