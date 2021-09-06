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Posted 6 сентября 2021, 12:39

Published 6 сентября 2021, 12:39

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

О причинах спецоперации в Цыганском поселке в Екатеринбурге рассказали в полиции

О причинах спецоперации в Цыганском поселке в Екатеринбурге рассказали в полиции

6 сентября 2021, 12:39
Фото: 1MI.
О том, по какой причине была проведена спецоперация в Цыганском поселке в Екатеринбурге рассказали в полиции Екатеринбурга. Там утверждают, что мероприятие было профилактическим.

Среди жителей района велись поиски подозреваемых в мошенничестве, пишет Е1 со ссылкой на городское УМВД.

Рейд затронул несколько улиц — Краснокаменскую, Шекспира, Рабочих и Викулова. В общей сложности силовики проверили порядка шести десятков человек. При этом задержаны из них около 20. В ходе мероприятия найдены административные нарушения.

В полиции уточняют, что на данный момент в Екатеринбурге наблюдается всплеск случаев мошенничества. Силовики получили информацию, что подозреваемые, возможно, проживают в данном районе.

Такие профилактические рейды планируется проводить и далее.

Напомним, 4 сентября в Екатеринбурге был оцеплен Цыганский поселок.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Задержание#Екатеринбург
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