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Posted 6 сентября 2021, 11:29

Published 6 сентября 2021, 11:29

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу

Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу

6 сентября 2021, 11:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Городские власти намерены включить новую станцию водоочистки в национальный проект «Экология», подготовительные работы уже начались на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. Проект станции водоочистки готов к проверке экспертами.

Об этом заявил глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба.

В течение 2-х недель подрядная организация направит проект станции водоподготовки «Южная» на госэкспертизу. Администрация города планирует с утвержденным проектом попасть в федеральную программу «Экология», а также национальный проект «Чистая вода» уже в 2022 году.

На очистку дна Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом выделено более 450 миллионов рублей, на месте работ уже проложена специальная наземная дорога для прокладки пульпопровода, с помощью которого будут откачиваться донные осадки.

В комплекс мер по обеспечению тагильчан питьевой водой включена также реконструкция гидротехнического узла на Верхне-Выйском водохранилище — работа по документации этого объекта уже завершена.

Напомним, в конце августа 2021 года прошла информация о массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище.

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#Нижний Тагил#Касается каждого#Экология#Здоровье#Черноисточинский пруд#Верхневыйское водохранилище#Нацпроект «Экология»
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