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Posted 6 сентября 2021, 15:14

Published 6 сентября 2021, 15:14

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Стрельбой закончился конфликт соседей в одном из домов Екатеринбурга

Стрельбой закончился конфликт соседей в одном из домов Екатеринбурга

6 сентября 2021, 15:14
Фото: 1MI.
Из-за конфликта между двумя соседями в жилом доме на улице Седова в Екатеринбурге произошла стрельба.

В результате происшествия никто не пострадал, пишет Е1 со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть 3 сентября 2021 года. Во время инцидента один из мужчин несколько раз выстрелил из гладкоствольного ружья. Прибывшая на место полиция задержала дебошира. При этом мужчина утверждает, что он защищался.

Мужчина напал на семью соседей якобы потому, что его раздражал юноша-инвалид, который шел медленно с отцом по лестнице. Сам задержанный сообщил, что напали на него. На данный момент он находится в больнице, так как у него сломаны ребра. Травма была получена во время борьбы в подъезде.

В отношении соседа было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а оружие было изъято.

Напомним, в конце мая 2021 года в Екатеринбурге бывший сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу с балкона. Он ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии. На данный момент он находится под арестом.

Под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков
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#Происшествия#Новости УрФО#Стрельба#Екатеринбург
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