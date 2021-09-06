Стрельбой закончился конфликт соседей в одном из домов Екатеринбурга

Мужчина напал на семью соседей якобы потому, что его раздражал юноша-инвалид, который шел медленно с отцом по лестнице. Сам задержанный сообщил, что напали на него. На данный момент он находится в больнице, так как у него сломаны ребра. Травма была получена во время борьбы в подъезде.