Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 сентября

Posted 7 сентября 2021, 09:26
Published 7 сентября 2021, 09:26
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
В очередной раз, подходя к зданию железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле, журналист редакции увидел сгусток дыма, объемы которого только росли. В прямой трансляции Instagram-аккаунта tagilcity.news транслировались короткие замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, диоксида азота и синильной кислоты при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Результаты замеров на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.
Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.