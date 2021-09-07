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Posted 7 сентября 2021, 04:23

Published 7 сентября 2021, 04:23

Modified 29 ноября 2024, 18:20

Updated 29 ноября 2024, 18:20

Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ* в уральском лагере не было»

Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ* в уральском лагере не было»

7 сентября 2021, 04:23
Фото: 1MI.
Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков проверил летний оздоровительный лагерь «Салют» на пропаганду ЛГБТ*.

В «День наоборот», который проходил в летнем детском лагере «Салют» в августе 2021 года, никаких нарушений или пропаганды ЛГБТ* не обнаружено, сообщает Znak.

В летнем лагере в Свердловской области во время проведения «Дня наоборот», детям предлагали переодеться в смешную одежду. Некоторые восприняли это как пропаганду ЛГБТ* и потребовали провести проверку.

Лагерь проверяли общественники и детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Руководство учреждения получило рекомендации о более детальной подготовке подобных мероприятий.

Напротив, мать одного из отдыхающих в лагере подростков, заявила, что мальчиков и девочек заставляли меняться одеждой, по ее словам, это не было добровольным решением детей. Тогда же, общественники направили в прокуратуру просьбу проверить деятельность данного лагеря, проверка продолжается.

Напомним, оздоровительный лагерь «Салют» в Свердловской области обвинили в пропаганде ЛГБТ* в начале августа 2021 года.

*Признаны экстремистским движением на территории РФ.

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#Общество#Отдых#Свердловская область#Детский лагерь#Омбудсмен#ЛГБТ*
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