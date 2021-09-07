Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ* в уральском лагере не было»

Напротив, мать одного из отдыхающих в лагере подростков, заявила, что мальчиков и девочек заставляли меняться одеждой, по ее словам, это не было добровольным решением детей. Тогда же, общественники направили в прокуратуру просьбу проверить деятельность данного лагеря, проверка продолжается.