Детский омбудсмен: «Пропаганды ЛГБТ* в уральском лагере не было»

Posted 7 сентября 2021, 04:23
Published 7 сентября 2021, 04:23
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
В «День наоборот», который проходил в летнем детском лагере «Салют» в августе 2021 года, никаких нарушений или пропаганды ЛГБТ* не обнаружено, сообщает Znak.
В летнем лагере в Свердловской области во время проведения «Дня наоборот», детям предлагали переодеться в смешную одежду. Некоторые восприняли это как пропаганду ЛГБТ* и потребовали провести проверку.
Лагерь проверяли общественники и детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. Руководство учреждения получило рекомендации о более детальной подготовке подобных мероприятий.
Напротив, мать одного из отдыхающих в лагере подростков, заявила, что мальчиков и девочек заставляли меняться одеждой, по ее словам, это не было добровольным решением детей. Тогда же, общественники направили в прокуратуру просьбу проверить деятельность данного лагеря, проверка продолжается.
Напомним, оздоровительный лагерь «Салют» в Свердловской области обвинили в пропаганде ЛГБТ* в начале августа 2021 года.
*Признаны экстремистским движением на территории РФ.