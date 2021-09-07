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Posted 7 сентября 2021, 13:18

Published 7 сентября 2021, 13:18

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Дождь со снегом прогнозируется в Нижнем Тагиле

Дождь со снегом прогнозируется в Нижнем Тагиле

7 сентября 2021, 13:18
Фото: 1MI.
Ожидается, что на предстоящей неделе, 13 сентября, в Нижнем Тагиле пойдет дождь со снегом. Аналогичные перспективы прогнозируются также в Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске. Об этом заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, сначала циклон накроет Пермь, после чего двинется в уральскую столицу. На данный момент вероятность дождя со снегом составляет 80%, воздух прогреется до +6, +8 градусов. Данный прогноз актуален и для Нижнего Тагила.

Потом циклон накроет Пермь. Шувалов отметил, что в стороне окажется европейская территория России. Там прогнозируется +20, +25 градусов, пишет Ура.ру.

Напомним, с 7 по 9 сентября в Свердловской области местами ожидается температура до -2 градусов в ночное время. При этом днем прогнозируется теплая погода от +8 до +16 градусов.

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#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Здоровье#Снег#Погода#Екатеринбург
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