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Posted 7 сентября 2021, 03:40

Published 7 сентября 2021, 03:40

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Сборщик шишек пропал в горах Свердловской области

Сборщик шишек пропал в горах Свердловской области

7 сентября 2021, 03:40
Фото: 1MI.
Вторые сутки идут поиски пропавшего 37-летнего мужчины в Карпинском районе на севере Свердловской области, начался сбор волонтеров для увеличения радиуса поисков.

Мужчина пропал утром 5 сентября 2021 года, когда он вместе с коллегами направился к подножью горы Ольвинский Камень для сбора кедровых шишек, сообщает E1.

Связаться с пропавшим невозможно, так как его мобильный телефон выключен или недоступен, в поисках мужчины участвуют несколько спасателей из Карпинска и местные полицейские, 2 единицы спецтехники.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приступил к сбору добровольцев для подключения к поискам.

Напомним, 27 августа 2021 года в тех же местах спасатели искали 4-х подростков, которые также ушли за кедровыми шишками. Детей нашли через 6 часов поисков, никто не пострадал.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Спасатели#Карпинск#Пропал#Поиски
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