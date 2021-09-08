Проектирование коммуникаций на Ольховке в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

Напомним, дорогу на Ольховку планируется капитально отремонтировать. Проектантом стало ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга. В общей сложности стоимость работ составляет 15 миллионов рублей. В них входит, помимо Ольховки, еще три дороги — участок от улиц Максима Горького до Кленовой, улица Кленовая и улица Академика Павлова. Все проекты должны быть готовы до 1 декабря 2021 года.