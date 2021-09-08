Проектирование коммуникаций на Ольховке в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

Posted 8 сентября 2021, 04:56
Published 8 сентября 2021, 04:56
Modified 29 ноября 2024, 17:45
Updated 29 ноября 2024, 17:45
Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев, сообщают «Вести Урал».
В микрорайоне ранее были выделены земли семьям-льготникам и многодетным. Их насчитывается около тысячи. По их словам, там отсутствует газ и электричество. Также приходится добираться пешком и по бездорожью.
Семье Важениных земля под строительство была выделена два года назад. Они рассказывают, что от дороги до участка расстояние около 1,5 километра через болота и кусты. Идти им приходится пешком.
Напомним, дорогу на Ольховку планируется капитально отремонтировать. Проектантом стало ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга. В общей сложности стоимость работ составляет 15 миллионов рублей. В них входит, помимо Ольховки, еще три дороги — участок от улиц Максима Горького до Кленовой, улица Кленовая и улица Академика Павлова. Все проекты должны быть готовы до 1 декабря 2021 года.