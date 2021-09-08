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Posted 8 сентября 2021, 04:56

Published 8 сентября 2021, 04:56

Modified 29 ноября 2024, 17:45

Updated 29 ноября 2024, 17:45

Проектирование коммуникаций на Ольховке в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

Проектирование коммуникаций на Ольховке в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году

8 сентября 2021, 04:56
Фото: 1MI.
Проектирование инженерных коммуникаций в микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле запланировано на 2022 год. После того, как проект будет готов, чиновники сделают заявку на финансирование.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев, сообщают «Вести Урал».

В микрорайоне ранее были выделены земли семьям-льготникам и многодетным. Их насчитывается около тысячи. По их словам, там отсутствует газ и электричество. Также приходится добираться пешком и по бездорожью.

Семье Важениных земля под строительство была выделена два года назад. Они рассказывают, что от дороги до участка расстояние около 1,5 километра через болота и кусты. Идти им приходится пешком.

Напомним, дорогу на Ольховку планируется капитально отремонтировать. Проектантом стало ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга. В общей сложности стоимость работ составляет 15 миллионов рублей. В них входит, помимо Ольховки, еще три дороги — участок от улиц Максима Горького до Кленовой, улица Кленовая и улица Академика Павлова. Все проекты должны быть готовы до 1 декабря 2021 года.

#Общество#Нижний Тагил#Коммуникации#Проект#Ольховка
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