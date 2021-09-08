Зарубивший семью подросток из Перми отправлен на принудительное лечение

Напомним, инцидент произошел 2 марта в поселке Октябрьском под Пермью. Там были обнаружены три убитых человека: мужчина, женщина и девочка. Подозреваемого в преступлении подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге. Позже школьник объяснил мотив своего поступка. Он заявил, что на преступление его подтолкнули конфликты в семье. Школьник рассказал, что совершил нападение на мать 1 марта, около пяти часов вечера.