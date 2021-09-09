Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве газа в Екатеринбурге

Posted 9 сентября 2021, 03:27
Published 9 сентября 2021, 03:27
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку обстоятельств, предшествующих взрыву газовоздушной смеси в одном из домов на Уралмаше уральской столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
При взрыве газа пострадал жилец квартиры, находящийся в момент хлопка дома, ударной волной выбита входная дверь в жилище, мужчина был доставлен в больницу машиной «скорой помощи».
Напомним, 8 августа 2021 года также произошел взрыв газа в Подмосковье с пострадавшими, несколько межэтажных перекрытий сложились в жилом доме Ногинска.