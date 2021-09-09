Чиновница Людмила Склярова скончалась от коронавируса в Свердловской области

Posted 9 сентября 2021, 04:08
Published 9 сентября 2021, 04:08
Modified 24 декабря 2024, 18:05
Updated 24 декабря 2024, 18:05
Женщина не успела поставить профилактическую прививку от коронавируса и скончалась 8 сентября 2021 года, сообщает «Областная газета».
Инфекция развивалась стремительно, и после непродолжительной болезни чиновница скоропостижно скончалась. Женщине было 64 года. Прощание состоится 9 сентября 2021 года в Храме на улице Морозовой в Тавде в 12:00.
Напомним, 6 сентября 2021 года скончалась 63-летняя медсестра нижнетагильской больницы № 4.