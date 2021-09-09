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Posted 9 сентября 2021, 04:08

Published 9 сентября 2021, 04:08

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Чиновница Людмила Склярова скончалась от коронавируса в Свердловской области

Чиновница Людмила Склярова скончалась от коронавируса в Свердловской области

9 сентября 2021, 04:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Замглавы города по социальным вопросам Людмила Склярова скончалась от COVID-19 в Тавде.

Женщина не успела поставить профилактическую прививку от коронавируса и скончалась 8 сентября 2021 года, сообщает «Областная газета».

Инфекция развивалась стремительно, и после непродолжительной болезни чиновница скоропостижно скончалась. Женщине было 64 года. Прощание состоится 9 сентября 2021 года в Храме на улице Морозовой в Тавде в 12:00.

Напомним, 6 сентября 2021 года скончалась 63-летняя медсестра нижнетагильской больницы № 4.

От COVID-19 скончалась медсестра тагильской горбольницы № 4 Наталья Сафронова
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#Общество#Коронавирус#Смерть#Тавда#Прощание#Чиновница
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