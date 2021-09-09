"Единая Россия" обеспечит в бюджете финансирование капремонта учебных заведений

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что Владимир Путин положительно оценил новую схему развития регионов, благодаря чему последние теперь смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Что же касается строительства и капремонта школ, то до конца 2024 года предполагается возвести порядка 1300 новых учебных заведений в общей сложности на миллион мест. В ближайшие дни единороссы обсудят с властями страны проект бюджета на 2022 год и период 2023-2024 гг., в котором будет предусмотрено финансирование этих проектов. Об этом сообщает nashgorod.ru.