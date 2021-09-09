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Posted 9 сентября 2021, 16:43

Published 9 сентября 2021, 16:43

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Криминальную разборку в кафе в Екатеринбурге пресекли полиция и СОБР

Криминальную разборку в кафе в Екатеринбурге пресекли полиция и СОБР

9 сентября 2021, 16:43
Фото: 1MI.
Несколько крепких мужчин, в том числе один чеченец, решили выяснить отношения в кафе «Альшам» в Екатеринбурге, однако им помешали полиция и СОБР.

О том, что в кафе проходит встреча, дежурному сообщили 7 сентября в 23.55. Приехавшие на место инцидента стражи порядка изъяли вещественные доказательства, включая «билеты банка приколов», рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Один из людей, знакомый с ситуацией, анонимно раскрыл подробности встречи. Как стало известно, предприниматель, который занимается строительством, взял деньги для работы, однако так ничего и не выполнил. Кредиторы потребовали, чтобы им вернули средства, сообщает Е1. На встречу они пришли с юристами, желая разрешить вопрос без вмешательства суда, однако предприниматель обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве. Кредиторы были задержаны во время передачи средств.

Напомним, 4 августа стало известно, что в Екатеринбурге была задержана банда, которая избивала и грабила мужчин. Злоумышленники знакомились с пострадавшими на сайтах знакомств и приглашали их к себе в квартиру под видом детей.

#Происшествия#Новости УрФО#Кафе#Полиция#Конфликт#Екатеринбург
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