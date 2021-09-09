Криминальную разборку в кафе в Екатеринбурге пресекли полиция и СОБР

Один из людей, знакомый с ситуацией, анонимно раскрыл подробности встречи. Как стало известно, предприниматель, который занимается строительством, взял деньги для работы, однако так ничего и не выполнил. Кредиторы потребовали, чтобы им вернули средства, сообщает Е1. На встречу они пришли с юристами, желая разрешить вопрос без вмешательства суда, однако предприниматель обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве. Кредиторы были задержаны во время передачи средств.