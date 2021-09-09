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Posted 9 сентября 2021, 09:09

Published 9 сентября 2021, 09:09

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила

9 сентября 2021, 09:09
Фото: 1MI.
Силовики ищут пропавшего предпринимателя, который исчез год назад в Екатеринбурге. Росгвардейцы аккуратно выпилили две двери в квартирах в Нижнем Тагиле в тот момент, когда жильцов не было дома, а после обысков удалились, оставив жилища без дверей.

Рано утром 7 сентября 2021 года в нижнем Тагиле прошли два обыска в рамках уголовного дела по факту исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга, произошедшего год назад в областном центре, сообщает E1.

Первый обыск полицейские провели на улице Ильича: срезав дверь болгаркой, они устроили обыск в пустой квартире, после чего поехали на следующий адрес. Квартира осталась открытой.

Второй обыск был произведен на улице Парковой: там силовики успели спилить дверь в квартире, когда вернулась хозяйка жилища с детьми. У нее также был проведен обыск. Со слов женщины, был досмотрен даже школьный портфель ребенка. После оформления всех бумаг полицейские удалились, также оставив хозяйку с раскуроченной дверью.

Напомним,летом 2021 года было найдено тело еще одного пропавшего в Екатеринбурге бизнесмена со следами насильственной смерти.

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