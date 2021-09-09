Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила

Второй обыск был произведен на улице Парковой: там силовики успели спилить дверь в квартире, когда вернулась хозяйка жилища с детьми. У нее также был проведен обыск. Со слов женщины, был досмотрен даже школьный портфель ребенка. После оформления всех бумаг полицейские удалились, также оставив хозяйку с раскуроченной дверью.