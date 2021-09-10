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На Урале на 10% меньше курсантов сдают экзамены на вождение из-за нововведений

10 сентября 2021, 12:08
Фото: 1Mediainvest.ru
Количество курсантов, сдавших вождение по новой форме, стало меньше в Свердловской области на 10%. Специалисты считают, что причина кроется в утерянной связи.

С 1 апреля количество сдавших с первого раза вождение курсантов в Свердловской области стало меньше на 10%. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Малыгин, пишет Znak.

По словам госавтоинспектора, чаще всего курсанты не умеют делать разворот, поворачивают с нарушением, забывают про указатели поворота. Помимо этого, курсанты совершают резкое торможение, долго переключают скорости, а иногда необоснованно быстро или медленно двигаются.

По словам президента «Уральской ассоциации автомобильных школ» Георгия Коваленко, причиной снижения количества впервые сдающих на права курсантов стали пандемия и нововведение — отныне, все элементы «городка» экзаменуемые сдают в городе. Председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов считает, что от инспекторов ГИБДД и инструкторов нет обратной связи для курсантов, поэтому последние иногда даже не знают своих ошибок.

Напомним, 85% курсантов Нижнего Тагила провалили экзамен на вождение в начале апреля.

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#Экзамены#Курсанты#ПДД#Автошкола#Водительские права#Транспорт
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