На Урале на 10% меньше курсантов сдают экзамены на вождение из-за нововведений

По словам президента «Уральской ассоциации автомобильных школ» Георгия Коваленко, причиной снижения количества впервые сдающих на права курсантов стали пандемия и нововведение — отныне, все элементы «городка» экзаменуемые сдают в городе. Председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов считает, что от инспекторов ГИБДД и инструкторов нет обратной связи для курсантов, поэтому последние иногда даже не знают своих ошибок.