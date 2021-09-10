ПСБ запустил новый продукт «Счет эскроу для юридических лиц»

ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества — это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, - более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами. Важно также, что на счете эскроу можно «замораживать» не только деньги, но и другое движимое имущество — например, ценные бумаги,сказал Владимир Ефанов, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ.