TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой

12 сентября 2021, 13:05
Фото: 1MI
Житель одного из домов на улице Союзная в Екатеринбурге забаррикадировался в своей квартире с гранатой. Жители дома были экстренно эвакуированы.

У мужчины произошёл конфликт с женой, пишет Е1 со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, женщина решила уйти. В ответ на это мужчина сказал, что если она обратится за помощью в полицию, то последствия будут печальными. Однако женщина все равно сообщила о произошедшем правоохранителям.

По указанному адресу, по словам Горелых, прибыл наряд полиции, а также сотрудники Росгвардии. Мужчина был задержан, его личность установлена.

Нарушителем оказался местный житель 1977 года рождения. Он работает водителем «ГАЗели».

#Угрозы#Екатеринбург#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25