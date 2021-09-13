TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев рассказал о строительстве новой экологичной ТЭЦ в Хабаровске

13 сентября 2021, 12:44
Фото: фрагмент видео
В Хабаровске утвердили проект возведения новой теплоэлектростанции, которая будет работать на природном газе. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев подчеркнул, что развитие экологически чистой энергетики является ключевой задачей региона.

Планы по возведению новой ТЭЦ-4 врио губернатора Хабаровского края обсудил совместно с сотрудниками хабаровской ТЭЦ-1 и руководством Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). Предполагается, что работы пройдут в два этапа – до 2024 и 2025 годов, сообщает transsibinfo.com.

Михаил Дегтярев назвал энергетиков движущей силой экономики и отметил, что без их деятельности невозможно представить себе ни одной отрасли.

«Сотрудники ДГК обеспечивают своим трудом все сферы. Поэтому для нас крайне важны новые проекты, которые будут отвечать требованиям экологической безопасности», - заявил он.

Земельный участок под строительство новой ТЭЦ-4 оформлен на территории, прилегающей к старой ТЭЦ-1. Проектирование нового объекта уже завершено, и к строительным работам планируется приступить уже в нынешнем году. Предположительно, объем инвестиций в новый проект составит порядка 57 миллиардов рублей.

Новая ТЭЦ-4 будет работать на природном газе, дизельное топливо будет использоваться лишь в качестве резерва. Энергетическая мощность электростанции составит 328 МВт, а тепловая – 1368,3 Гкал/час.

По словам члена народного совета при губернаторе Хабаровского края Юрия Матвеева, новая станция уже давно была необходима городу. Ныне действующая ТЭЦ-1 уже морально и физически устарела и с трудом выдерживала необходимую нагрузку. При этом она располагается в центре города и не самым лучшим образом влияет на экосистему. Матвеев считает, что необходимо использовать все возможности для улучшения ситуации именно в это время, когда в Хабаровск пришел природный газ.

Эксперт заявил, что со стороны Дегтярева энергетики получают все необходимое содействие, а они в свою очередь направляют значительные инвестиции в передовой проект.

«Это означает, что скоро в Хабаровске появится современный энергообъект, который будет отвечать всем экологическим требованиям», - заключил Матвеев.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25