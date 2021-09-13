Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге

Элитная квартира осужденного за мошенничество замминистра Михаила Шилиманова продана с торгов в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей. Жилье располагается в клубном жилом доме «Тихвин», недвижимость реализована в счет погашения долгов экс-чиновника.

В торгах участвовали 7 желающих приобрести министерскую квартиру, начальная цена составляла 15 миллионов рублей. Окончательная стоимость недвижимости, по итогам торгов, составила 19,3 миллиона, сообщает Ура.ру. Квартиру в элитном комплексе «Тихвин» приобрел екатеринбургский бизнесмен. Ранее родственники осужденного чиновника пытались исключить данное жилье из конкурсной массы, но судом им в этом было отказано. Напомним, чиновник Михаил Шилиманов осужден на 9 лет строгого режима за мошенничество и коррупционные действия. Материалы по теме Ранее осужденный за мошенничество чиновник возглавил МУП «Пригородный водоканал» Свердловский чиновник осужден на 10 лет за продажу прав для управления тракторами