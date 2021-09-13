TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге

13 сентября 2021, 08:40
Фото: 1MI
Элитная квартира осужденного за мошенничество замминистра Михаила Шилиманова продана с торгов в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей. Жилье располагается в клубном жилом доме «Тихвин», недвижимость реализована в счет погашения долгов экс-чиновника.

В торгах участвовали 7 желающих приобрести министерскую квартиру, начальная цена составляла 15 миллионов рублей. Окончательная стоимость недвижимости, по итогам торгов, составила 19,3 миллиона, сообщает Ура.ру.

Квартиру в элитном комплексе «Тихвин» приобрел екатеринбургский бизнесмен. Ранее родственники осужденного чиновника пытались исключить данное жилье из конкурсной массы, но судом им в этом было отказано.

Напомним, чиновник Михаил Шилиманов осужден на 9 лет строгого режима за мошенничество и коррупционные действия.

Материалы по теме
Ранее осужденный за мошенничество чиновник возглавил МУП «Пригородный водоканал»Свердловский чиновник осужден на 10 лет за продажу прав для управления тракторами
#Открытый аукцион#Екатеринбург#Недвижимость#Михаил Шилиманов#Торги#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25