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Вольер для белых медведей будет реконструирован в зоопарке Екатеринбурга

13 сентября 2021, 17:47
Фото: pixabay
Планируется, что в зоопарке, расположенном в уральской столице, будет реконструирован вольер для белых медведей. На данные цели предполагается выделить около 38 миллионов.

Работы должны быть закончены к концу апреля. На данный момент и до 21 сентября можно подать заявку на участие в тендере. Новая площадка для медведей будет в три раза больше текущего вольера, который не соответствует нормам по содержанию данных животных. Также там смогу проживать уже не два, а три хищника, отмечается на портале госзакупок.

Планируется, что по переметку, вдоль которого на данный момент стоят решетки, появятся стеклянные окна. Они обеспечат безопасность и откроют обширный вид для гостей зоопарка.

Напомним, 20 апреля белый медведь по кличке Умка скончался в зоопарке Екатеринбурга. Несмотря на предупреждающие надписи, кто-то из посетителей бросил в вольер медведя детский мячик, который тот проглотил. По итогам прокурорской проверки стало известно, что медведь умер в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений животного характерен для онкологического процесса в печени.

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