Вольер для белых медведей будет реконструирован в зоопарке Екатеринбурга

Работы должны быть закончены к концу апреля. На данный момент и до 21 сентября можно подать заявку на участие в тендере. Новая площадка для медведей будет в три раза больше текущего вольера, который не соответствует нормам по содержанию данных животных. Также там смогу проживать уже не два, а три хищника, отмечается на портале госзакупок.