Депутат Госдумы предложил решать проблемы с мигрантами по аналогии с ОАЭ

Шамсаил Саралиев акцентировал внимание на том, что в нашей стране не должно быть мигрантов, которые «непонятно что делают, болтаются и шатаются». По его словам, в арабских государствах ответственность за все группы приезжих лиц несут определенные организации, причем начиная от аэропорта и непосредственно до строительного объекта.