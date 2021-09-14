Крыша частного дома и баня сгорели ночью в Нижнем Тагиле

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 02:20 в ночь на 14 сентября 2021 года. На тушение пожара по улице Иркутская в Нижнем Тагиле выезжали 4 единицы пожарной техники и 11 пожарных МЧС, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Огнем уничтожены надворные постройки, деревянная баня, пострадало имущество владельцев частного дома. К 02:50 возгорание было локализовано, проливка и разбор закончены к семи часам утра.
Напомним, 13 сентября 2021 года 3-е молодых уральцев заживо сгорели в частном доме в Свердловской области.