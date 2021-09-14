Крыша частного дома и баня сгорели ночью в Нижнем Тагиле

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 02:20 в ночь на 14 сентября 2021 года. На тушение пожара по улице Иркутская в Нижнем Тагиле выезжали 4 единицы пожарной техники и 11 пожарных МЧС, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.