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Крыша частного дома и баня сгорели ночью в Нижнем Тагиле

14 сентября 2021, 05:50
Фото: 1MI
Пожаром поврежден частный дом в Нижнем Тагиле, перекрытия и кровля. Никто не пострадал.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 02:20 в ночь на 14 сентября 2021 года. На тушение пожара по улице Иркутская в Нижнем Тагиле выезжали 4 единицы пожарной техники и 11 пожарных МЧС, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Огнем уничтожены надворные постройки, деревянная баня, пострадало имущество владельцев частного дома. К 02:50 возгорание было локализовано, проливка и разбор закончены к семи часам утра.

Напомним, 13 сентября 2021 года 3-е молодых уральцев заживо сгорели в частном доме в Свердловской области.

Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области
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#Возгорание#Спасатели#Частный дом#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
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