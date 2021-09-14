На НРФ Регионы в Екатеринбург приехали более 60 экспертов рекламной индустрии

Во второй день форума, который был посвящен образованию и творчеству, состоялся Первый региональный фестиваль рекламы. В его рамках были организованы тематические дискуссии, воркшопы, лекции и штурмы с участием топ-менеджеров рекламных агентств — лидеров креативного рейтинга АКАР. Одним из трендов в области рекламного креатива стала смена роли креативщика — когда создатель концепций, как считают спикеры, в условиях обилия пользовательского контента может стать художником и создавать разносторонние проекты. Также участники форума уделили внимание глобальной цифровизации. Активные интернет-пользователи адаптируют под себя цифровую реальность, благодаря чему становятся популярными виртуальные модели, VR-показы и онлайн-концерты.