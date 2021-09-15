TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев передал новую спецтехнику лесоохране Хабаровского края

15 сентября 2021, 10:12
Фото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев передал на нужды работников лесной охраны региона новую спецтехнику.

Торжественная церемония состоялась в Восточном лесном хозяйстве в Хабаровском районе – в рабочем поселке Корфовский. Об этом сообщает информационное издание transsibinfo.com.

Глава региона отметил, что крупную партию лесопожарной техники передают ведомствам уже второй раз. Предыдущую региональные лесные хозяйства получили в 2020 году. По словам Михаила Дегтярева, пожарной лесной охране необходимо быть мобильной для того, чтобы она могла оперативно и эффективно справляться со сложными вызовами, которые бросает природная стихия.

Летом текущего года сотрудники пожарных служб Хабаровского края активно помогали Якутии в борьбе с сильными возгораниями и показали себя с лучшей стороны, заявил врио губернатора.

Краевая лесоохрана получила в свое распоряжение два вахтовых автобуса «Садко» повышенной проходимости, 32 автофургона на базе «ГАЗ-Соболь», два бульдозера от Челябинского тракторного завода, а также 12 малых лесопатрульных комплексов, которые созданы на базе УАЗа.

Новая спецтехника пополнила автомобильный парк базы авиалесоохраны Дальнего Востока и нескольких лесных хозяйств: Уктурского, Восточного, Кербинского, Аванского, Нанайского, Советского и Падалинского.

До конца года лесным хозяйствам региона планируют передать еще одну партию спецтехники. В нее войдут два вездехода-амфибии, семь пожарных автомобильных цистерн и 12 тягачей с полуприцепами. Ожидается, что парашютно-десантная пожарная служба региона получит в свое распоряжение новое снаряжение.

В рамках реализации масштабного нацпроекта «Экология» Хабаровский край получил 278 миллионов рублей. На закупки лесопожарной спецтехники и оснащения потратили 236 миллионов, 24,3 миллиона ушло на лесохозяйственную технику и необходимое оборудование, а на сумму в 16,75 миллиона была увеличена общая площадь лесовосстановления.

В связи с чрезвычайным происшествием с серьезными лесными возгораниями в расположенной неподалеку Якутии стало очевидным, что развивать систему лесной охраны необходимо, своевременно обновляя ее материально-техническую базу.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25