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Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину

15 сентября 2021, 07:26
Фото: 1MI
Обращение к президенту РФ Владимиру Путину написали жители поселка Ребристый Свердловской области. Они рассказали о неработающей годами котельной, а также отсутствии отопления.

Два года жители поселка со скандалом и через жалобы добиваются запуска котельной, сказано в обращении к президенту, опубликованному в группе «Инцидент Невьянск» Вконтакте.

Там отмечается, что в поселке проживают пожилые люди, которые сидят без тепла. Также остаются без отопления школа, детский сад и ФАП.

По словам местных жителей, это может привести к тому, что учреждения перестанут работать.

Однако в администрации Невьянского ГО сообщили, что котельная к отопительному сезону готова, пишет Znak.

Там отметили, что при подготовке к отопительному сезону администрация заключила контракт на ремонт котельной. Подрядчик заменил подводящий газопровод, провел ревизию отопительных котлов с наладочными работами, а также осмотрел два газораспределительных шкафа и провел наладочные работы.

Там отметили, что и ранее срыва отопительного сезона не происходило. Согласно постановлениям администрации, пуск тепла состоится сегодня 15 сентября.

#Поселок#Свердловская область#Обращение#Владимир Путин#Общество
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