Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину

Два года жители поселка со скандалом и через жалобы добиваются запуска котельной, сказано в обращении к президенту, опубликованному в группе «Инцидент Невьянск» Вконтакте.
Там отмечается, что в поселке проживают пожилые люди, которые сидят без тепла. Также остаются без отопления школа, детский сад и ФАП.
По словам местных жителей, это может привести к тому, что учреждения перестанут работать.
Однако в администрации Невьянского ГО сообщили, что котельная к отопительному сезону готова, пишет Znak.
Там отметили, что при подготовке к отопительному сезону администрация заключила контракт на ремонт котельной. Подрядчик заменил подводящий газопровод, провел ревизию отопительных котлов с наладочными работами, а также осмотрел два газораспределительных шкафа и провел наладочные работы.
Там отметили, что и ранее срыва отопительного сезона не происходило. Согласно постановлениям администрации, пуск тепла состоится сегодня 15 сентября.