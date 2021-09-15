Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину

Там отметили, что при подготовке к отопительному сезону администрация заключила контракт на ремонт котельной. Подрядчик заменил подводящий газопровод, провел ревизию отопительных котлов с наладочными работами, а также осмотрел два газораспределительных шкафа и провел наладочные работы.