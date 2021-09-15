Минеева оценила “зонтичный” инструмент поддержки малого и среднего бизнеса

Как сообщает rg.ru, не менее 35 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий смогут получить поддержку в рамках нового инструмента и привлечь более 600 миллиардов рублей в течение 2,5 лет.
Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева положительно отреагировала на введение новой меры помощи МСП.
“Новый инструмент, поддержанный и нашим президентом, и первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, — это настоящий глоток свежего воздуха для МСП. Еще один пример результативности диалога между бизнесом и властью. Теперь предприниматели, которым раньше были недоступны банковские кредиты из-за отсутствия залога, смогут получить доступ к заемному капиталу”, - прокомментировала она.
«Зонтичный» инструмент даст бизнесу дополнительные возможности для получения заемного финансирования. Поручительства будут выдаваться Корпорацией МСП. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал проект на прошедшем заседании совета директоров корпорации.
Отмечается, что новая господдержка для МСП разработана по поручению президента России Владимира Путина. Она станет дополнительной мерой, реализуемой Правительством РФ в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.
«Зонтичный» механизм позволит получить заемные средства целому сегменту бизнеса, которому ранее кредитные средства были недоступны. Также он даст возможность снизить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию. При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, который можно будет получить мгновенно в одном окне банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован.
Другим нововведением стало то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не субъект МСП. Так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском – получить кредитные средства в среднем ниже на один-два процента.
Уточняется, что участниками программы стали банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Для них устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, не менее 20%.
В этом году новый механизм поддержки позволит небольшим компаниям дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей в виде кредитов – при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 миллиардов рублей.