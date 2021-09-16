2,6 тысячи кустов кизильника будут высажены на «Тагильской лагуне-2»

Ранее строители выкорчевали деревья и заросли кустов, укрепили берег, а также уложили новые сети канализации, водо-электроснабжения. На данном участке была обустроена набережная, дорожки и спортивные площадки, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Озеленение пространства — завершающий этап украшения. Планируется, что в общей сложности будет высажено 2,6 тысячи кустов кизильника и 161 дерево. Это и дубы, и рябины, и клены, и ели, и другие.
16 сентября было высажено 200 саженцев. Также работа будет продолжена в ближайшие дни, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На данный момент строительство «Тагильской лагуны-2» близится к финалу.
Напомним, в августе на площадке строительства «Тагильской лагуны-2» было завершено обустройство скейт-площадки. Подростков пригласили опробовать новое сооружение, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что стена, установленная на заднем фоне с площадкой, станет яркой. Кроме того, будет разукрашена и баскетбольная площадка.