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2,6 тысячи кустов кизильника будут высажены на «Тагильской лагуне-2»

16 сентября 2021, 15:36
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Озеленение территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества в рамках проекта «Тагильская лагуна-2» начали специалисты МУП «Тагилдорстрой».

Ранее строители выкорчевали деревья и заросли кустов, укрепили берег, а также уложили новые сети канализации, водо-электроснабжения. На данном участке была обустроена набережная, дорожки и спортивные площадки, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Озеленение пространства — завершающий этап украшения. Планируется, что в общей сложности будет высажено 2,6 тысячи кустов кизильника и 161 дерево. Это и дубы, и рябины, и клены, и ели, и другие.

16 сентября было высажено 200 саженцев. Также работа будет продолжена в ближайшие дни, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На данный момент строительство «Тагильской лагуны-2» близится к финалу.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, в августе на площадке строительства «Тагильской лагуны-2» было завершено обустройство скейт-площадки. Подростков пригласили опробовать новое сооружение, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что стена, установленная на заднем фоне с площадкой, станет яркой. Кроме того, будет разукрашена и баскетбольная площадка.

Строительство скейт-парка в «Тагильской лагуне-2» завершено
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