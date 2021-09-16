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Активисты «Лиза Алерт» не позволили закрасить граффити с именами пропавших детей

16 сентября 2021, 15:55
Фото: соцсети
Куратор проектов Центра поиска пропавших людей Олег Леонов и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» организовали трехдневный пикет возле стены дома на Большой Якиманке в Москве с именами пропавших детей. Собравшиеся поставили своей целью уберечь от закрашивания граффити художника Покраса Лампаса.

По словам Леонова, некоторое время назад у него появилась информация, что власти собираются уничтожить арт-объект, закрасив его, сообщает readovka.news.

Куратор проектов «Лиза Алерт» отметил, что граффити с именами пропавших и погибших детей — не просто рисунок, а напоминание обществу о серьезной проблеме. и заявил, что приложит все силы для спасения мурала. Со вторника активисты поискового отряда круглые сутки дежурили возле стены, а сегодня образовали живую цепь, блокируя доступ к ней технике и рабочим.

Приехавшие по требованию Олега Леонова представители районной администрации прислушались к доводам собравшихся и отказались от намерения закрасить стену.

#Общество
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