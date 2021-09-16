Активисты «Лиза Алерт» не позволили закрасить граффити с именами пропавших детей

Куратор проектов «Лиза Алерт» отметил, что граффити с именами пропавших и погибших детей — не просто рисунок, а напоминание обществу о серьезной проблеме. и заявил, что приложит все силы для спасения мурала. Со вторника активисты поискового отряда круглые сутки дежурили возле стены, а сегодня образовали живую цепь, блокируя доступ к ней технике и рабочим.