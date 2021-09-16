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Полезная информация о займах

16 сентября 2021, 14:15
Фото: pixabay
Когда нужны деньги, а получить одобрение по кредиту от банка не так просто — на помощь спешат МФО. Крупные покупки, непредвиденные траты, путешествия, подарки… или менее приятные (но не менее важные поводы) — оплата медицинских услуг, ремонт, переезд… На всё нужны деньги.

«До Зарплаты» предлагает быстрое решение финансовых вопросов — вы можете взять деньги в долг на любые потребительские цели. МФО работает по всей России, в том числе и на Урале. Микрозаймы в Екатеринбурге выдаются в режиме 24/7, и вы можете оформить заявку прямо сейчас, даже не выходя из дома.

Микрокредитование — это просто, быстро, надёжно и безопасно, а услуги МФО имеют ряд преимуществ перед кредитованием в банках.

Подробнее о том, что такое займы

Микрозаймом называется заём, выданный физическому лицу (заёмщику) микрофинансовой организацией (МФО) на сумму не более 100 000 ₽ и на срок, не превышающий 1 год. Право выдавать займы должно быть подтверждено соответствующей лицензией и регистрацией в Государственном реестре МФО ЦБ РФ.

«До Зарплаты» имеет все необходимые документы и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Данные о юридическом лице:ООО МКК «ДЗП-Развитие 3» © 2020 — 2021Номер в госреестре МФО: 001503140006947.ИНН 7838031539ОГРН 1157847007691

Микрофинансовая организация (МФО) — это общее название для компаний, занимающихся вопросами микрофинансирования, в свою очередь МФО разделяются на МКК (микрокредитные организации) и МФК (микрофинансовые компании).

Займы в МФО имеют множество преимуществ перед классическими потребительскими кредитами. Главный плюс микрокредитования — это гибкие условия и лояльное отношение к заёмщикам.

Преимущества займов перед кредитами в банке

Прежде чем выдать кредит, любой банк проводит тщательную проверку платежеспособности потенциального заёмщика, в основе которой — кредитная история клиента. КИ содержит все данные о взятых ранее кредитах, историю выплат и просрочек, а также все одобренные и отклоненные заявки на кредит или заём. Однако аргументом для отклонения заявки может стать не только плохая кредитная история, но и «нулевая»: если раньше вы никогда не брали кредиты — скорее всего в этот раз вы получите отказ от банка.

МФО используют другой подход: например, в «До Зарплаты» действует персональная система скоринга, и для оценки платежеспособности клиента оценивается ряд других факторов, помимо КИ.

Благодаря такому подходу займы имеют массу преимуществ перед кредитами.

Заём можно взять:

  • С плохой кредитной историей или вовсе без неё.
  • Имея просроченную задолженность в банке или других МФО.
  • Без справки 2-НДФЛ, без подтверждения факта официального трудоустройства.
  • Без залога.
  • Без поручительства третьих лиц.
  • В любое время суток из любой точки РФ: заявка отправляется онлайн, договор подписывается дистанционно, деньги отправляются на банковскую карту.

Что нужно, чтобы оформить заявку:

  • Действующий паспорт гражданина РФ.
  • Достижение возраста 18 лет.

Среди преимуществ кредитов можно указать более низкие процентные ставки. Но следует принимать во внимание, что условия кредита напрямую зависят от кредитной истории потенциального заёмщика: чем она лучше — тем выгоднее условия. И наоборот.

Сколько денег можно получить в «До Зарплаты»

Вы можете взять заём на сумму до 100 000 рублей на срок до 1 года. С помощью онлайн-калькулятора можно выбрать оптимальные условия (сумму и срок). Для оформления заявки потребуется пройти быструю регистрацию на сайте и заполнить небольшую анкету. После рассмотрения заявки, вы получите уведомление о принятом решении, и в случае одобрения — останется лишь подписать договор онлайн (с помощью секретного кода из sms) и перевести деньги на свою банковскую карту.

#Информация#Займы#Общество#Экономика
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