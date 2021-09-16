Полезная информация о займах

Прежде чем выдать кредит, любой банк проводит тщательную проверку платежеспособности потенциального заёмщика, в основе которой — кредитная история клиента. КИ содержит все данные о взятых ранее кредитах, историю выплат и просрочек, а также все одобренные и отклоненные заявки на кредит или заём. Однако аргументом для отклонения заявки может стать не только плохая кредитная история, но и «нулевая»: если раньше вы никогда не брали кредиты — скорее всего в этот раз вы получите отказ от банка.