Полезная информация о займах

«До Зарплаты» предлагает быстрое решение финансовых вопросов — вы можете взять деньги в долг на любые потребительские цели. МФО работает по всей России, в том числе и на Урале. Микрозаймы в Екатеринбурге выдаются в режиме 24/7, и вы можете оформить заявку прямо сейчас, даже не выходя из дома.
Микрокредитование — это просто, быстро, надёжно и безопасно, а услуги МФО имеют ряд преимуществ перед кредитованием в банках.
Микрозаймом называется заём, выданный физическому лицу (заёмщику) микрофинансовой организацией (МФО) на сумму не более 100 000 ₽ и на срок, не превышающий 1 год. Право выдавать займы должно быть подтверждено соответствующей лицензией и регистрацией в Государственном реестре МФО ЦБ РФ.
«До Зарплаты» имеет все необходимые документы и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
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Микрофинансовая организация (МФО) — это общее название для компаний, занимающихся вопросами микрофинансирования, в свою очередь МФО разделяются на МКК (микрокредитные организации) и МФК (микрофинансовые компании).
Займы в МФО имеют множество преимуществ перед классическими потребительскими кредитами. Главный плюс микрокредитования — это гибкие условия и лояльное отношение к заёмщикам.
Прежде чем выдать кредит, любой банк проводит тщательную проверку платежеспособности потенциального заёмщика, в основе которой — кредитная история клиента. КИ содержит все данные о взятых ранее кредитах, историю выплат и просрочек, а также все одобренные и отклоненные заявки на кредит или заём. Однако аргументом для отклонения заявки может стать не только плохая кредитная история, но и «нулевая»: если раньше вы никогда не брали кредиты — скорее всего в этот раз вы получите отказ от банка.
МФО используют другой подход: например, в «До Зарплаты» действует персональная система скоринга, и для оценки платежеспособности клиента оценивается ряд других факторов, помимо КИ.
Благодаря такому подходу займы имеют массу преимуществ перед кредитами.
Заём можно взять:
Что нужно, чтобы оформить заявку:
Среди преимуществ кредитов можно указать более низкие процентные ставки. Но следует принимать во внимание, что условия кредита напрямую зависят от кредитной истории потенциального заёмщика: чем она лучше — тем выгоднее условия. И наоборот.
Вы можете взять заём на сумму до 100 000 рублей на срок до 1 года. С помощью онлайн-калькулятора можно выбрать оптимальные условия (сумму и срок). Для оформления заявки потребуется пройти быструю регистрацию на сайте и заполнить небольшую анкету. После рассмотрения заявки, вы получите уведомление о принятом решении, и в случае одобрения — останется лишь подписать договор онлайн (с помощью секретного кода из sms) и перевести деньги на свою банковскую карту.