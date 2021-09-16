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Шипенко и Пересильд раскрыли детали об питании и бытовых условиях на МКС

16 сентября 2021, 16:58
Режиссер Клим Шипенко в ходе пресс-конференции в честь будущего полета с актрисой Юлией Пересильд в космос с целью съемок фильма «Вызов», ответил на вопросы СМИ. В том числе, речь шла о том, что они будут есть, и где ночевать на борту Международной космической станции (МКС).

Дату старта запланировали с космодрома Байконур на 5 октября. Еще одним участником экипажа станет командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров, сообщает NEWS.ru.

«Меню весьма разнообразно. Мы уже попробовали. Меню подбирают с учетом вкусов людей на Земле — это блюда, к которым ты привык. Это и суп-харчо, и борщи (русская и грузинская кухни главным образом). По большей части, в консервах. Банки открываются таким же способом, как на Земле», — пояснил Клим Шипенко.

Кроме этого, режиссер дал обещание, что вместе с Юлией Пересильд они будут стараться, «чтобы еда не разлеталась по всему кораблю».

«На случай, если это произойдет, мы взяли с собой салфетки. Ложки простые, следует просто приноровиться использовать их в условиях невесомости», — добавил Шипенко.

Он также рассказал, что спать они будут в спальных мешках — каждый у себя в каюте.

#Общество
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