За нападение со стрельбой на семью ребенка-инвалида уральцу грозит до 15 лет тюрьмы

По версии следствия, 3 сентября в подъезде по проспекту Седова в Екатеринбурге мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на почве конфликта произвел несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от соседей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.
Хозяин жилища и проходивший мимо мужчина оказали сопротивление.
С учетом всех обстоятельств следователь запросил через суд для обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В результате мужчина направится в СИЗО на 2 месяца.
На данный момент расследование продолжается.
Напомним, дело о стрельбе в подъезде на свой личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.