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Молодой человек хотел согреться и развел костер в чужой машине в Екатеринбурге

17 сентября 2021, 14:33
Фото: 1MI
28-летний молодой человек из Екатеринбурга сжег чужую машину. Он сознался в содеянном и заявил, что замерз и хотел согреться в Ford Focus.

Инцидент произошел 9 сентября на улице Июльской. Спустя несколько дней стражи порядка установили личность подозреваемого. Уралец работал кладовщиком и ранее не имел судимости.

Он рассказал, что в тот день употреблял алкогольные напитки в Пионерском районе. Там он обнаружил машину, у которой были выбиты стекла. Тогда свердловчанин пробрался в транспортное средство и уснул. Утром он понял, что замерз, поэтому развел костер в салоне автомобиля. Машина загорелась, после чего парень скрылся, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Свои действия молодой человек попытался оправдать психическим заболеванием, однако на него все равно было заведено уголовное дело по статье об уничтожении имущества через поджог. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей.

Напомним, в ликвидации данного пожара участвовали 8 пожарных МЧС и 2 спецмашины. Возгорание было локализовано и потушено в течение 8 минут. Также пострадали два соседних автомобиля.

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