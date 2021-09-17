Молодой человек хотел согреться и развел костер в чужой машине в Екатеринбурге

Он рассказал, что в тот день употреблял алкогольные напитки в Пионерском районе. Там он обнаружил машину, у которой были выбиты стекла. Тогда свердловчанин пробрался в транспортное средство и уснул. Утром он понял, что замерз, поэтому развел костер в салоне автомобиля. Машина загорелась, после чего парень скрылся, сообщает УМВД по Екатеринбургу.