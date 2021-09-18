Вода растеклась по всей дороге: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу

Однако в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» сообщили, что никаких коммунальных аварий на данном участке дороги не происходило.
В настоящее время идет дренирование воды и коммунальщики освобождают трубу от воды. Но в виду того, что ливневки забиты, вода разливается ар дороге.
Также в компании заявили, что по дороге течет не кипяток. Температура воды порядка 30-40 градусов, пишет Е1.
Напомним, через суд житель Екатеринбурга добился того, что МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» будет обязано выплатить ему свыше 60 тысяч за иномарку, которая потонула в луже. Происшествие случилось в 2020 году на улице Блюхера.