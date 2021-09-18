Вода растеклась по всей дороге: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу

Напомним, через суд житель Екатеринбурга добился того, что МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» будет обязано выплатить ему свыше 60 тысяч за иномарку, которая потонула в луже. Происшествие случилось в 2020 году на улице Блюхера.