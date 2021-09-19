Выборы в Госдуму и ЗакСО в Нижнем Тагиле подошли к концу

В 20 часов 19 сентября избирательные участки по всей стране закрыли свои двери и начали подсчёт голосов. В Свердловской области подводят итоги по выборам не только в Госдуму, но и в Законодательное собрание региона.
В Нижнем Тагиле явка стала одной из самых высоких в регионе по данным Свердловского избиркома. К полудню 39,71% тагильчан проголосовали на выборах.
Напомним, жители Нижнего Тагила в 2021 году были более активными по сравнению с предыдущим голосованием по выборам в Госдуму в 2016 году.