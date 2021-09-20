Десятилетний рекорд побила розничная цена на гречку в России

В 2020 года рост цены на гречку наблюдался по причине высокого спроса в начале пандемии коронавируса. Тогда граждане готовились к самоизоляции и покупали продукты, имеющие длительный срок хранения. Летом прошлого года крупа также стала одним из наиболее подорожавших продуктов. На нее стоимость выросла почти в два раза до 87 рублей за килограмм. С октября месяца подорожание продолжилось и остановилось в начале сентября 2021 года.