Водитель загоревшегося мотоцикла в Екатеринбурге пытался задуть огонь

Мотоцикл вспыхнул на одной из улиц Екатеринбурга днем 20 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру.
Водитель принялся дуть на пламя, пытаясь спасти своего «железного коня». Вскоре к нему присоединился очевидец происшествия, но и вдвоем они не смогли задуть огонь. К сожалению, законы физики не обмануть и такой способ тушения пожаров не действует в реальной жизни.
Сведений о пострадавших не поступало, вероятнее всего мотоцикл полностью сгорел.
Напомним, в Пионерском поселке Екатеринбурга автомобиль вспыхнул и сгорел рано утром 9 сентября 2021 года.