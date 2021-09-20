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Водитель загоревшегося мотоцикла в Екатеринбурге пытался задуть огонь

20 сентября 2021, 06:34
Фото: 1MI
Водитель мотоцикла и очевидцы попытались затушить загоревшегося «железного коня», дуя на него. Однако такой способ при тушении огня не работает.

Мотоцикл вспыхнул на одной из улиц Екатеринбурга днем 20 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру.

Водитель принялся дуть на пламя, пытаясь спасти своего «железного коня». Вскоре к нему присоединился очевидец происшествия, но и вдвоем они не смогли задуть огонь. К сожалению, законы физики не обмануть и такой способ тушения пожаров не действует в реальной жизни.

Сведений о пострадавших не поступало, вероятнее всего мотоцикл полностью сгорел.

Напомним, в Пионерском поселке Екатеринбурга автомобиль вспыхнул и сгорел рано утром 9 сентября 2021 года.

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