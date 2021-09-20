Водитель загоревшегося мотоцикла в Екатеринбурге пытался задуть огонь

Водитель принялся дуть на пламя, пытаясь спасти своего «железного коня». Вскоре к нему присоединился очевидец происшествия, но и вдвоем они не смогли задуть огонь. К сожалению, законы физики не обмануть и такой способ тушения пожаров не действует в реальной жизни.